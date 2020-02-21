В Кремле оценили заявления о российской

В Кремле в пятницу прокомментировали заявления о "вмешательстве" России в выборы на территории Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков оценил публикацию издания New York Times, в которой говорится о том, что Россия будет пытаться помочь президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок, а также будет вмешиваться в праймериз демократов.