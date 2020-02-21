Все новости >>

//В мире 13+

В Кремле оценили заявления о российской "помощи" Трампу в ходе выборов в США

, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле оценили заявления о российской
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Кремле в пятницу прокомментировали заявления о "вмешательстве" России в выборы на территории Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
Песков оценил публикацию издания New York Times, в которой говорится о том, что Россия будет пытаться помочь президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок, а также будет вмешиваться в праймериз демократов.
 
По словам пресс-секретаря российского лидера, это "очередные параноидальные сообщения", которых будет все больше по мере приближения выборов американского президента. "Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой", – заключил Дмитрий Песков.
ЕТ

//картина дня

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о конфликте с известным тренером Этери Тутберидзе, подготовившей олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину…

//новости ан