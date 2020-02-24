Все новости >>

//В мире 13+

Губернатор турецкой Антальи предлагает переходить на расчеты в рублях

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Губернатор турецкой Антальи предлагает переходить на расчеты в рублях
Фото: Pixabay

Губернатор Антальи Мунир Караоглу считает, что взаиморасчеты в рублях привлекут поток туристов и сделают их отдых комфортнее.

По словам губернатора, процесс согласования порядка расчетов в российской валюте уже идет. Данный вопрос активно обсуждается с российскими чиновниками.

«Мы будем только рады, если наши российские гости смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», – говорит губернатор.

По словам Караоглу,  более 5,5 млн россиян отдохнули в Анталье в 2019 году, а в 2020 году ожидается рост на 15%. Помимо туристов в регионе постоянно проживает почти 16 тысяч граждан России.

Ранее сообщалось, что туристы будут выстраиваться в очередь при заселении в турецкие отели.

ДВа

//картина дня

В мире

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

«Неизвестные снайперы» ликвидируют военнослужащих Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области на 6-м километре дороги Санкт-Петербург – Всеволожск произошло столкновение между двумя автомобилями. В результате…

В Мурманске по подозрению в двойном убийстве задержан подросток. Парню всего 15, но на его счету два убийства, в том числе 8-летнего ребенка. Теперь он до полусмерти…

//новости ан

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Александра Литреева. Айтишнику, который боролся с Роскомнадзором, может…

Нет ничего удивительного в решении певца Сергея ШНУРОВА податься в политику. Оно подобно «спектаклю» телеведущей Ксении СОБЧАК на последних выборах президента РФ.

//новости ан

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжается работа по модернизации российской армии и флота для внедрения современного оружия, и техники. По его словам, власти…

//новости ан