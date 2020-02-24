Губернатор турецкой Антальи предлагает переходить на расчеты в рублях

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24 февраля 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Губернатор Антальи Мунир Караоглу считает, что взаиморасчеты в рублях привлекут поток туристов и сделают их отдых комфортнее.

По словам губернатора, процесс согласования порядка расчетов в российской валюте уже идет. Данный вопрос активно обсуждается с российскими чиновниками.

«Мы будем только рады, если наши российские гости смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», – говорит губернатор.

По словам Караоглу, более 5,5 млн россиян отдохнули в Анталье в 2019 году, а в 2020 году ожидается рост на 15%. Помимо туристов в регионе постоянно проживает почти 16 тысяч граждан России.

Ранее сообщалось, что туристы будут выстраиваться в очередь при заселении в турецкие отели.