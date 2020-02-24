Майкл Дуглас остался без наследства – знаменитый отец завещал состояние не ему

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24 февраля 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Инстаграм Майкла Дугласа

Американский актер Кирк Дуглас, который умер в феврале в возрасте 103 лет, завещал все свое состояние на благотворительность.

Около 80 млн долларов, согласно его завещанию, поступят в его благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса.

Кроме того, часть состояния будет направлена в Университет Св. Лаврентия в Нью-Йорке на стипендии для студентов из малоимущих семей.

Получается, что сын Кирка Дугаса – актер Майкл Дуглас, остался без наследства. И хотя говорят, что деньги лишними не бывают, при состоянии в 300 млн долларов Майкл вряд ли будет испытывать нужду.

Кирк Дуглас скончался 5 февраля. За свою карьеру Кирк Дуглас завоевал «Оскар» и «Золотой глобус». Он известен по фильмам «Туз в рукаве», «Жажда жизни» и «Спартак», а также «Викинги», где он снялся вместе с другой голливудской звездой – Тони Кертисом.