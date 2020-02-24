Все новости >>

//В мире 13+

Майкл Дуглас остался без наследства – знаменитый отец завещал состояние не ему

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Майкл Дуглас остался без наследства – знаменитый отец завещал состояние не ему
Фото: Инстаграм Майкла Дугласа

Американский актер Кирк Дуглас, который умер в феврале в возрасте 103 лет, завещал все свое состояние на благотворительность.

Около 80 млн долларов, согласно его завещанию, поступят в его благотворительный фонд, бенефициарами которого являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса.

Кроме того, часть состояния будет направлена в Университет Св. Лаврентия в Нью-Йорке на стипендии для студентов из малоимущих семей.

Получается, что сын Кирка Дугаса – актер Майкл Дуглас, остался без наследства. И хотя говорят, что деньги лишними не бывают, при состоянии в 300 млн долларов Майкл вряд ли будет испытывать нужду.

Кирк Дуглас скончался 5 февраля. За свою карьеру Кирк Дуглас завоевал «Оскар» и «Золотой глобус». Он известен по фильмам «Туз в рукаве», «Жажда жизни» и «Спартак», а также «Викинги», где он снялся вместе с другой голливудской звездой – Тони Кертисом.

ДВа

//картина дня

В мире

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

СМИ рассказали об уничтожении «неизвестными снайперами» военных ВСУ в Донбассе

«Неизвестные снайперы» ликвидируют военнослужащих Вооруженных сил Украины, задействованных в операции Киева в Донбассе. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

В пресс-службе Военно-морских сил Соединенных Штатов назвали причину захода ракетного эсминца «Росс» в акваторию Черного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В воскресенье, 23 февраля, в Ленинградской области на 6-м километре дороги Санкт-Петербург – Всеволожск произошло столкновение между двумя автомобилями. В результате…

В Мурманске по подозрению в двойном убийстве задержан подросток. Парню всего 15, но на его счету два убийства, в том числе 8-летнего ребенка. Теперь он до полусмерти…

//новости ан

В Екатеринбурге по подозрению в покупке экстази задержали основателя компании по кибербезопасности Александра Литреева. Айтишнику, который боролся с Роскомнадзором, может…

Нет ничего удивительного в решении певца Сергея ШНУРОВА податься в политику. Оно подобно «спектаклю» телеведущей Ксении СОБЧАК на последних выборах президента РФ.

//новости ан

//новости ан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжается работа по модернизации российской армии и флота для внедрения современного оружия, и техники. По его словам, власти…

//новости ан