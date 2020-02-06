В США скончался старейший голливудский актер Кирк Дуглас

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6 февраля 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Кирк Дуглас в образе Спартака. Фото: Инстаграм Сильвестра Сталлоне.

Голливудский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

Его сын, не менее знаменитый актер Майкл Дуглас написал в своем Инстаграм, что «для мира он был легендой, актером из «золотого века» кинематографа, который дожил до преклонных лет, а также гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил».

Кирк Дуглас известен по фильмам «Туз в рукаве», «Жажда жизни» и «Спартак». Советскому зрителю Кирк Дуглас также известен по фильму «Викинги», где он снялся вместе с другой голливудской звездой Тони Кертисом.

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 кинокартинах, а в 1996 году получил «Оскар» за выдающуюся карьеру.