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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Американские продюсеры назвали лучший фильм. И это не «Однажды в… Голливуде»

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Американские продюсеры назвали лучший фильм. И это не «Однажды в… Голливуде»
Фото: Скриншот фильма "1917" в соцсетях

Гильдия продюсеров США вручила главный приз фильму «1917» режиссёра Сэма Мендеса. Об этом сообщается в твиттере организации. Ранее картина была удостоена главной награду премии «Золотой глобус».

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Как следует из названия, фильм «1917» повествует о Первой мировой войне. Сюжет – о двух солдатах, которым поручили пересечь вражескую территорию, чтобы доставить секретное сообщение, которое предотвратит гибель сотен других военных. Главные роли в фильме сыграли британские актёры Бенедикт Камбербэтч, Дин-Чарльз Чэпмен, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Джейми Паркер.

Кроме «1017» на приз «Лучший фильм» по версии гильдии продюсеров США претендовали такие картины, как «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Паразиты» Пон Чжун Хо, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Брачная история» Ноа Баумбака, а также «Джокер» Тодда Филлипса – фильм, который особенно нравится россиянам.

ДВа

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