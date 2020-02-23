Москва и Анкара ищут возможность расчета в рублях на турецких курортах

//В мире 13+

23 февраля 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу сообщил, что Россия и Турции прорабатывает решение, которое позволит гражданам РФ расплачиваться на отдыхе рублями.

«Сейчас идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», - отметил он.

По его словам, пока нет какого-то окончательного решения, но работа по этому вопросу активно продолжается. Губернатор считает, что число туристов из РФ в 2020 году должно увеличиться на 15%, что превысит 6 млн чел.

«В 2019 году 5 млн 585 тыс. русских провели отдых в Анталье. Пока не совсем ясно, сколько русских может приехать в 2020 году, но, по нашим предположениям, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 15%», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина перечислила страны, в которых чаще всего погибают граждане РФ.