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Президент Ирана поделился своим мнением о санкциях США

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Президент Ирана поделился своим мнением о санкциях США
Флаг Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани сравнил санкции США против Тегерана с коронавирусом. Он уверен: страха от них больше, чем показывает реальность. 

На данный момент в республике 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые стало известно о заразившихся 19 февраля. По данным медиков, большинство заболевших либо являются жителями города, либо ездили туда. А глава министерства здравоохранения Саид Намаки рассказал, что один из уже скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки эпидемии там.

Ранее сообщалось: инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия. 

ЕЧ

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Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян, охраняет Росгвардия. Восьмерых россиян ночью самолет МЧС доставил из Японии в Россию.

Инфекционную больницу в Казани, в которую на карантин доставили эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян…

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