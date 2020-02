Трамп перед визитом в Индию показал клип под болливудское кино, президент США в главной роли

Президент США Дональд Трамп готовится к официальному визиту в Индию. Один из пользователей сети создал клип в стиле болливудского кино, в котором президент США в главной роли и участвую первая леди Мелания Трамп и дочь Иванка. Появляется в клипе и индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Дональд Трамп опубликовал этот клип в Twitter. В клипе американский лидер показан в образе легендарного в Индии персонажа принца Бахубали, который побеждает своих противников из Демократической партии.

Официальный визит Трампа в Индию состоится с 24 по 25 февраля. У Трамп назначены переговоры с властями страны.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG