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Трамп перед визитом в Индию показал клип под болливудское кино, президент США в главной роли

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп перед визитом в Индию показал клип под болливудское кино, президент США в главной роли
Stefani Reynolds, globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп готовится к официальному визиту в Индию.  Один из пользователей сети создал  клип в  стиле болливудского кино, в котором президент США в главной роли и участвую первая леди Мелания Трамп и дочь Иванка. Появляется в клипе и индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Дональд Трамп опубликовал этот клип в Twitter. В клипе американский лидер показан в образе легендарного в Индии персонажа принца Бахубали, который побеждает своих противников из Демократической партии.

Официальный визит Трампа в Индию состоится с 24 по 25 февраля. У Трамп назначены переговоры с властями страны.

ИЧ

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