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В результате землетрясения на востоке Турции семь человек погибли

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В результате землетрясения на востоке Турции семь человек погибли
pixabay.com

Семь человек в восточной турецкой провинции Ван погибли в результате землетрясения с эпицентром на территории Ирана. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Известно, что среди погибших трое детей, еще пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки зафиксировали в 08:52 по московскому времени.  Эпицентр происшествия располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп, а очаг залегал на глубине пять километров.

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ЕЧ

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