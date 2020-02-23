В результате землетрясения на востоке Турции семь человек погибли

Семь человек в восточной турецкой провинции Ван погибли в результате землетрясения с эпицентром на территории Ирана. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
Известно, что среди погибших трое детей, еще пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди.
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки зафиксировали в 08:52 по московскому времени. Эпицентр происшествия располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп, а очаг залегал на глубине пять километров.
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