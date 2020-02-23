В Калифорнии произошло крушение автобуса, трое погибли

Стало известно, что автобус перевернулся на севере американского штата Калифорния. В результате три пассажира скончались, не менее восемнадцати человек пострадали.
ДТП произошло утром субботы на автомагистрали вблизи населенного пункта Фолбрук. Всего в момент аварии в автобусе находился двадцать один человек.
Сообщается: инцидент привел к значительным перебоям с движением на автомагистрали.
Ранее на мраморной шахте в пакистанском округе Бунер произошло обрушение, восемь рабочих погибли и девять ранены.