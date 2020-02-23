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В Калифорнии произошло крушение автобуса, трое погибли

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Калифорнии произошло крушение автобуса, трое погибли
pixabay.com

Стало известно, что автобус перевернулся на севере американского штата Калифорния. В результате три пассажира скончались, не менее восемнадцати человек пострадали.

ДТП произошло утром субботы на автомагистрали вблизи населенного пункта Фолбрук. Всего в момент аварии в автобусе находился двадцать один человек.

Сообщается: инцидент привел к значительным перебоям с движением на автомагистрали.

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ЕЧ

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