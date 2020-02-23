Все новости >>

//В мире 13+

Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал "попытки" России поддержать его на выборах

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал
Роберт О'Брайен, фото из соцсети

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что у него имеется хороший доступ к данным американской разведки, и свидельств в попытках России повлиять на переизбрание президентом Дональда Трампа он не замечал.

Президентский советник подчеркнул, что ему не известно о каких-то действиях  Москвы по поддержке Трампа на очередных выборах. "Я такого не видел, и у меня довольно хороший доступ...к данным нашей разведки", — прокомментировал Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News информацию о том, что Россия якобы намерена способствовать победе Трампа на выборах президента США.

Американские СМИ запустили слухи о вмешательстве России в выборы в США в 2020 году.

CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщала, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что Россия якобы пытается помочь кандидату от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах.

Трамп ранее лично высказался по поводу обвинений во вмешательстве России в выборы в США в 2020 году

ИЧ

//картина дня

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться перед российскими спортсменами!".

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которые нападали на автобус с эвакуированными из-за коронавируса из китайского Уханя гражданами Украины, обратились к Владимиру…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Нур-Султане и Алматы полиция задержала около двух сотен человек, явившихся на митинги сторонников организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, в Казахстане…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» в домашнем матче 22 февраля обыграл новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 . Спортсмены тем самым установили новый рекорд по забитым…

Жители Агинского Бурятского округа встретили праздником своего земляка Балдана Цыжипова. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме…

//новости ан

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…