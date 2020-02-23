Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал

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23 февраля 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Роберт О'Брайен, фото из соцсети

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что у него имеется хороший доступ к данным американской разведки, и свидельств в попытках России повлиять на переизбрание президентом Дональда Трампа он не замечал.

Президентский советник подчеркнул, что ему не известно о каких-то действиях Москвы по поддержке Трампа на очередных выборах. "Я такого не видел, и у меня довольно хороший доступ...к данным нашей разведки", — прокомментировал Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News информацию о том, что Россия якобы намерена способствовать победе Трампа на выборах президента США.

Американские СМИ запустили слухи о вмешательстве России в выборы в США в 2020 году.

CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщала, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что Россия якобы пытается помочь кандидату от Демократической партии США Берни Сандерсу на выборах.

Трамп ранее лично высказался по поводу обвинений во вмешательстве России в выборы в США в 2020 году