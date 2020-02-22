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В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Уханя украинцев

, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Уханя украинцев
фото: pixabay.com

Китайский новостной портал Toutiao написал об эвакуации украинцев из Уханя и протестах жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных сограждан. Пользователи Сети прокомментировали.

Китайцы осудили действия жителей поселка Новые Санжары. Большинство из них назвали поведение украинских граждан постыдным и неуместным: "Эти люди просто слишком жестоки", - сказал один из комментаторов материала.

Другой участник публичной дискуссии относительно "теплого" приема украинцев в Незалежной отмечает, что, по его мнению, отказываться от своих соотечественников перед лицом эпидемии - весьма стыдно и крайне нерационально.

"В этот момент надежда в их сердцах была разрушена", - написано в другом сообщении. Большинство пользователей выразило недоумение в связи с подобной реакцией: "Эпидемия отражает человеческую природу", - отметил кто-то.

Ранее поведением граждан возмутился президент страны Владимир Зеленский. Он записал видеообращение к нации, в котором заявил, что граждане не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были остатки их достоинства и чести.

АС

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