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Украина сократила подачу воды в Луганскую народную Республику

, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Украина сократила подачу воды в Луганскую народную Республику
фото: pixabay.com

Подача воды в 11 населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР) сократилась после остановки работы фильтровальной станции на территории Донбасса, которую контролирует Киев.

Для восстановления водоснабжения специалисты "Луганскводы" проводят работы по изменению проектной схемы подачи воды по магистральным водоводам из собственных источников. В случае необходимости воду будут привозить цистернами.

Сокращение плановых объемов подачи воды затронуло Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск. Водоснабжение города Первомайск временно прекращено полностью.

Накануне АН сообщали, что Вадим Карасев, киевский политический эксперт, рассказал, сколько времени осталось у руководства Украины для того, чтобы вернуть территории, контролируемые властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

АС

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