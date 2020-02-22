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В Пакистане произошло обрушение на шахте, восемь человек погибли

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Пакистане произошло обрушение на шахте, восемь человек погибли
pixabay.com

На мраморной шахте в пакистанском округе Бунер произошло обрушение. В результате происшествия восемь рабочих погибли и девять ранены.

Источники сообщают, что  место, где случилась трагедия, было уже давно закрыто. В момент инцидента рабочие с других шахт собрались здесь на обед. Причины обрушения пока выясняются. Незамедлительно были вызваны спасательные команды, и люди были извлечены из-под обломков.

Известно: число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии. Сейчас ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами. 

Местные жители потребовали от правительства провинции помощи, ведь они столкнулись с трудностями из-за отсутствия оборудования и техники. 

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ЕЧ

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