В МИД РФ осудили

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22 февраля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

MFA Russia, globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия осуждает военные учения США по нанесению ограниченного ядерного удара по российской территории. "Репетицию" ответного ядерного удара по России провел Пентагон.

В МИД РФ считают, что США затевают крайне опасную игру, а надо бы "сосредоточиться на усилиях по укреплению системы контроля над вооружениями, включая ракетно-ядерные", - передает ТАСС.

По словам Рябкова, учения, предполагающие нанесение ответного удара по России с использованием ядерного оружия, свидетельствуют о готовности США идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия. Россия осуждает такого рода действия.

Российские власти неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Как сказал замглавы МИД РФ, Москва допускает применение ядерного оружия только в двух исключительных случаях: когда на Россию совершено нападение с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства".