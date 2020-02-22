В Госдуме назвали цель учений США на случай

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22 февраля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг НАТО, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил проведение Соединенными Штатами Америки учений, по сценарию которых РФ наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе.

Депутат ГД выразил уверенность в том, что подобные учения ни в коей мере не отразятся на отношениях между Россией и США. Чепа уточнил, что военные североатлантического альянса обязаны отрабатывать те огромные суммы, которые заложены в бюджет организации. "Военные "игры" – это естественный процесс работы НАТО", – подчеркнул политик.

Алексей Чепа также заметил, что текущей задачей Соединенных Штатов является увеличение взносов других стран-членов альянса, поэтому они активно демонстрируют свою силу и способность защитить союзников.