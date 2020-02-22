В офисе Зеленского ответили на слова Путина о

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского днем в субботу, 22 февраля, прокомментировали заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о "глобальном конкуренте в Европе".

Ранее Владимир Путин сообщил, что "любое объединение РФ и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание... глобального конкурента".