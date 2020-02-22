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В офисе Зеленского ответили на слова Путина о "глобальном конкуренте в Европе"

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В офисе Зеленского ответили на слова Путина о
президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского днем в субботу, 22 февраля, прокомментировали заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о "глобальном конкуренте в Европе".
 
Ранее Владимир Путин сообщил, что "любое объединение РФ и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание... глобального конкурента".
 
В офисе Владимира Зеленского уточнили, что отношения Москвы и Киева не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Украинская сторона подчеркнула, что отношения базируются на связях людей, которые живут, работают и стремятся к миру по обеим сторонам границы.
ЕТ

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