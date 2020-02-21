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Путин не теряет надежды договориться с Зеленским об улучшении отношений РФ и Украины

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин не теряет надежды договориться с Зеленским об улучшении отношений РФ и Украины
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление. По словам политика, он не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

"Надежда умирает последней", – подчеркнул глава Российской Федерации. Путин также обратил внимание на изменение позиции Зеленского и привел в качестве примера желание украинского лидера пересмотреть минские соглашения после саммита в "нормандском формате" в Париже.

Президент РФ констатировал, что Москва и Киев смогла договориться об обмене удерживаемых лиц, а также заключить соглашение о транзите газа через украинскую территорию.

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