Путин не теряет надежды договориться с Зеленским об улучшении отношений РФ и Украины

Российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление. По словам политика, он не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

"Надежда умирает последней", – подчеркнул глава Российской Федерации. Путин также обратил внимание на изменение позиции Зеленского и привел в качестве примера желание украинского лидера пересмотреть минские соглашения после саммита в "нормандском формате" в Париже.

Президент РФ констатировал, что Москва и Киев смогла договориться об обмене удерживаемых лиц, а также заключить соглашение о транзите газа через украинскую территорию.