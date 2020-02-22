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В Британии отец бросил в аэропорту дочь, которую не выпустили за границу

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mirror

В Британии отец бросил в аэропорту дочь, которую не выпустили за границу
аэропорт, pixabay.com

В Великобритании отец оставил свою дочь-подростка в аэропорту после того, как ее не выпустили за границу. Мужчина утверждает, что неприятная ситуация возникла из-за действий его бывшей супруги.

Известно, что мужчина должен был отправиться в отпуск со своей дочерью от первого брака, новой женой и двумя детьми от второго брака. Бывшая жена отказалась дать ему оригинал паспорта старшей дочери, сообщив лишь срок его действия. Отцу удалось при помощи этой информации забронировать билет, однако в аэропорту выяснилось, что девочка не может улететь без оригинала документа.

Отказ от поездки сулил мужчине большие убытки, поэтому он решил оставить 14-летнюю дочь в аэропорту. Родитель связался со своим отцом, который согласился забрать девочку. Сам он пообещал дочке взять ее в другой раз в путешествие. Девочка, однако, обиделать на отца, бросившего ее.

ЕТ

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