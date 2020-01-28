Мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, пришел на допрос в СК

Мужчина, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, а затем улетел один в Ростов-на-Дону, во вторник, 28 января, самостоятельно пришел на допрос в Следственный комитет.

Уточняется, что гражданин явился в одно из подразделений СК РФ. Сейчас его допрашивают, следователи намерены установить причины, по которым мужчина оставил своих сыновей в беспомощном состоянии.