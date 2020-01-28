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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, пришел на допрос в СК

, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ

Мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, пришел на допрос в СК
аэропорт, pixabay.com
Мужчина, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, а затем улетел один в Ростов-на-Дону, во вторник, 28 января, самостоятельно пришел на допрос в Следственный комитет.
 
Уточняется, что гражданин явился в одно из подразделений СК РФ. Сейчас его допрашивают, следователи намерены установить причины, по которым мужчина оставил своих сыновей в беспомощном состоянии.
 
Напомним, 26 января отец бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Впоследствии было возбуждено уголовное дело об оставлении детей в опасности. Сообщалось, что дети не состояли в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении.
ЕТ

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