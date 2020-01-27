Найден отец, который оставил в аэропорту Шереметьево двух сыновей

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27 января 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

аэропорт Шереметьево, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец, оставивший в воскресенье в аэропорту Шереметьево двух маленьких сыновей, найден. Соответствующую информацию предоставила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Подчеркивается, что уже сейчас ясно – факт оставления детей одних в общественном месте со стороны их законного представителя является серьезным нарушением. Кузнецова добавила, что в ближайшее время появится информация о мерах, принятых в отношении отца мальчиков.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ сообщила, что состояние детей в настоящий момент является удовлетворительным. Анна Кузнецова лично поговорила с ними и обратила внимание на их отзывчивость и доброту.