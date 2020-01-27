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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Найдена мать оставленных в Шереметьево мальчиков

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Найдена мать оставленных в Шереметьево мальчиков
Фото: pixabay.com

Правоохранителям удалось найти мать мальчиков, которых отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево. В настоящее время с женщиной работают сотрудники социальной службы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что родители двух мальчиков развелись, после чего мать оборвала отношения с бывшим супругом и сыновьями.

«Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери», - рассказала Трегубенко. Также она отметила, что отца мальчиков пока найти не удалось. «Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу», - добавила она.

АБ

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