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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Появились подробности о судьбе оставленных в Шереметьево мальчиков

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Появились подробности о судьбе оставленных в Шереметьево мальчиков
Фото: pixabay.com

Уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что сотрудникам полиции не удается найти родственников, которые готовы взять опеку над двумя брошенными в аэропорту Шереметьево мальчиками из Комсомольска-на-Амуре.

«Мы получили документы на детей. В настоящий момент никто из родственников детей не заявил о желании взять на себя ответственность за детей… по возвращении в Хабаровский край они, скорее всего, будут помещены в детский дом или интернат», - пояснила она.

При этом Трегубенко отметила, что сначала врачи проведут подробное обследование состояния их здоровья. По ее словам, сейчас региональные власти решают вопрос с перевозкой братьев.

Ранее сообщалось, что 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов оставил в столичном аэропорту двух мальчиков 5 и 7 лет. Отмечается, что отец оставил записку о том, что не в состоянии содержать детей.

БА

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