Кузнецова проконтролирует дальнейшую судьбу брошенных в Шереметьево мальчиков

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26 января 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова занялась выяснением обстоятельств, произошедших в московском аэропорту Шереметьево, где отец бросил двух маленьких сыновей.

Мужчина оставил двух детей 5 и 7 лет в аэропорту с документами и запиской о том, что не может их содержать. Правоохранителям удалось выяснить, что отцом детей является 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Сейчас детей отправили в больницу, где врачи оценят их здоровье и проведут необходимое обследование. Сотрудники полиции уже занялись поиском ближайших родственников мальчиков.