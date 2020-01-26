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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Россиянин бросил в аэропорту двух маленьких сыновей

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Россиянин бросил в аэропорту двух маленьких сыновей
Фото: pixabay.com

В столичном аэропорту Шереметьево мужчина бросил двоих маленьких сыновей. Как горе-отец объяснил в записке, которую оставил мальчикам, у него нет возможности содержать детей.

Мужчина прилетел в Москву из Хабаровска вместе с двумя сыновьями 7 и 5 лет. Детей отец бросил в аэропорту, оставив мальчикам записку и документы. В письме мужчина признался, что у него не хватает средств на то, чтобы прокормить сыновей.

Мальчики признались сотрудникам аэропорта Шереметьево, что подобный случай – не первый, раньше отец уже пытался их бросить. Сейчас мужчину разыскивают сотрудники транспортной полиции, по факту произошедшего инициирована проверка.

АБ

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