В Китае и мире увеличилось число жертв коронавируса

//В мире 13+

22 февраля 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

врач в Китае, Zhang Long/Keystone Press Agency

Утром в субботу, 22 февраля, стало известно, что количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, названным Covid-19, увеличилось не только на территории Китая, но и во всем мире.

Согласно последней информации, за минувшие сутки число заразившихся увеличилось в КНР на 397 человек, из них смертельных случаев стало больше на 109.

В Европе, как сообщают журналисты, скончался второй заболевший коронавирусом, от которого пока нет вакцины. Это случилось на территории Италии.

Ранее стало известно, что инкубационный период болезни может длиться больше двух недель.