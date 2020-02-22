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В Китае и мире увеличилось число жертв коронавируса

, 11:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

В Китае и мире увеличилось число жертв коронавируса
врач в Китае, Zhang Long/Keystone Press Agency
Утром в субботу, 22 февраля, стало известно, что количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, названным Covid-19, увеличилось не только на территории Китая, но и во всем мире.
 
Согласно последней информации, за минувшие сутки число заразившихся увеличилось в КНР на 397 человек, из них смертельных случаев стало больше на 109.

В Европе, как сообщают журналисты, скончался второй заболевший коронавирусом, от которого пока нет вакцины. Это случилось на территории Италии.

Ранее стало известно, что инкубационный период болезни может длиться больше двух недель.

ЕТ

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