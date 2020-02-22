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В КНР назвали сроки инкубационного периода нового типа коронавируса

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В КНР назвали сроки инкубационного периода нового типа коронавируса
анализ, pixabay.com
Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового типа коронавируса. Согласно некоторым данным, симптомы болезни проявились у жителя района Шэньнунцзя в провинции Хубэй лишь через 27 дней.
 
Более того, на днях стало известно, что еще у одного человека признаки коронавируса обнаружились только через 38 дней. Ранее сообщалось, что инкубационный период заболевания длится не более двух недель, однако, последние новости свидетельствуют о том, что этот срок может быть более долгим.
 
Китайские эксперты рекомендуют гражданам Китая и путешественникам, которые находятся в районах неподалеку от Уханя, обратить внимание на вышеуказанные случаи и как можно скорее самоизолироваться.
ЕТ

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