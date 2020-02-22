В КНР назвали сроки инкубационного периода нового типа коронавируса

Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового типа коронавируса. Согласно некоторым данным, симптомы болезни проявились у жителя района Шэньнунцзя в провинции Хубэй лишь через 27 дней.

Более того, на днях стало известно, что еще у одного человека признаки коронавируса обнаружились только через 38 дней. Ранее сообщалось, что инкубационный период заболевания длится не более двух недель, однако, последние новости свидетельствуют о том, что этот срок может быть более долгим.

Китайские эксперты рекомендуют гражданам Китая и путешественникам, которые находятся в районах неподалеку от Уханя, обратить внимание на вышеуказанные случаи и как можно скорее самоизолироваться.