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Российские дипломаты в КНР рассказали, как не грустить и провести время с пользой в карантине

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российские дипломаты в КНР рассказали, как не грустить и провести время с пользой в карантине
палата, Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press
Российские дипломаты, которые добровольно отправились в Ухань для организации эвакуации российских граждан из-за эпидемии коронавируса, рассказали, как не грустить в карантине и провести время с пользой.
 
Два первых секретаря посольства РФ в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков поехали в Ухань, чтобы оказать помощь в проведении эвакуации россиян. После командировки им пришлось две недели провести в строгом карантине на территории российского посольства в Пекине.
 
Невежкин подчеркнул, что в этот период они с коллегой продолжали работать, разрабатывали рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и департамента безопасности. По его мнению, время было проведено плодотворно.
 
Цыганков в свою очередь заявил, что он часто общался по интернету с другими людьми, которые тоже находились на карантине. Они обменивались новостями и информацией о состоянии здоровья. Дипломат призвал помнить, что главное в сложившейся ситуации – соблюдать безопасность, чтобы никого не заразить.
ЕТ

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