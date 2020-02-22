Российские дипломаты в КНР рассказали, как не грустить и провести время с пользой в карантине

Российские дипломаты, которые добровольно отправились в Ухань для организации эвакуации российских граждан из-за эпидемии коронавируса, рассказали, как не грустить в карантине и провести время с пользой.

Два первых секретаря посольства РФ в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков поехали в Ухань, чтобы оказать помощь в проведении эвакуации россиян. После командировки им пришлось две недели провести в строгом карантине на территории российского посольства в Пекине.

Невежкин подчеркнул, что в этот период они с коллегой продолжали работать, разрабатывали рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и департамента безопасности. По его мнению, время было проведено плодотворно.