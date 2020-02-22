Скабеева прокомментировала заявление Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

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22 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

О. Скабеева, фото из соцсети

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о бунте в поселке Новые Санжары Полтавской области, где в санатории разместили эвакуированных из Китая украинцев.

Зеленский заявил, что накажет "известных всему миру вирусологов в спортивных костюмах", которые устроили беспорядки в Новых Санжарах.

Скабеева поддержала решение украинских властей расследовать инцидент. В своем телеграм-канале телеведущая отметила, что "те же хлопчики в спортивных костюмах" во время предыдущего "майдана" закидывали беркутовцев коктейлями Молотова.

"Разве не они спалили заживо одесситов?!" — заметила Скабеева.

Журналистка подчеркнула, что в гибели людей обвинили самих жертв преступлений, а преступникам "раздали медали и кресла в парламенте".