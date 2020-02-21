Все новости >>

//В мире 13+

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1
pixabay.com

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Синьцзян - Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Известно, что подземный толчок был зафиксирован в 18.39 по московскому времени. Эпицентр происшествия залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в Китае назвали возможные сроки полного избавления от нового типа коронавируса. О них рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в ходе встречи с вице-спикером Государственной думы Иваном Мельниковым.

ЕЧ

//картина дня

В мире

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Минобороны РФ: Турция перебросила к Идлибу многокилометровые колонны боевой техники

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев сообщил новости о ситуации в сирийском Идлибе. Заявление Журавлева огласило Минобороны России.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Сообщается: в машине «Скорой помощи» скончался 66-летний мужчина. Его везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние…

//новости ан

//новости ан

В одной из гимназий Приморского района произошел конфликт между мамой одной из учениц и воспитательницей продленной группы. Сейчас сотрудница школы госпитализирована…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан