В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

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21 февраля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Синьцзян - Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Известно, что подземный толчок был зафиксирован в 18.39 по московскому времени. Эпицентр происшествия залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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