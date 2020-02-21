В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Синьцзян - Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает «РИА – Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.
Известно, что подземный толчок был зафиксирован в 18.39 по московскому времени. Эпицентр происшествия залегал на глубине десяти километров.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
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