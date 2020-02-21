В Испании по запросу США задержали переводчицу из РФ

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21 февраля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Власти Испании 14 февраля по запросу США задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе гражданку России Олесю Красилову. Переводчице вменяют передачу биометрических данных третьим лицам.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. По его словам, в комитет обратилась мать задержанной, уехавшей в командировку 10 февраля.

Как выяснилось, россиянка находится в международном розыске по запросу США. Красиловой грозит экстрадиция в Соединенные штаты Америки и наказание вплоть до пожизненного. В настоящее время она находится в СИЗО.

Мать задержанной объяснила, что ее дочь работала клерком в посольстве США: снимала отпечатки пальцев в международном отделе. После того как отдел закрыли, она устроилась во Всероссийский центр карантина растений.

А в России, в Подмосковье и в Ижевске полицейские задержали одиннадцать предполагаемых участников криминальной группы, которые за три месяца украли с банковских карт примерно 200 граждан более 3 миллионов рублей.