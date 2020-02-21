Полиция задержала участников криминальной группы, подозреваемых в хищении с карт 3 млн руб.

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21 февраля 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полицейский, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Подмосковье и Ижевске полиция задержала одиннадцать предполагаемых участников криминальной группы, которые за три месяца украли с банковских карт примерно 200 граждан более 3 млн рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в октябре прошлого года в полицию города Чебоксары обратился мужчина, который сообщил, что с его счета были списаны деньги. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Впоследствии полицейские смогли выявить схему, по которой действовали преступники. Они перехватывали данные о платежных картах, кодах доступа к счетам и номерах электронных кошельков на разных интернет-сайтах. После этого они приобретали товары и средства в сети на чужие деньги.

Правоохранителям удалось установить одного из возможных организаторов преступной деятельности, а затем выявить всю цепочку лиц, вовлеченных в "дело".

К настоящему моменту двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении девяти человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.