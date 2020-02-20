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На северо-востоке Москвы неизвестные избили и ограбили курьера

, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

На северо-востоке Москвы неизвестные избили и ограбили курьера
Фото: pixabay.com

В четверг, 20 февраля, на северо-востоке Москвы в районе Костромской улицы неизвестные совершили разбойное нападение на курьера. Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле.

Согласно источнику, неизвестные отобрали у потерпевшего деньги, а также нанесли телесные повреждения. Текущее состояние работника доставки неизвестно.

Полиция организовала проверку, ведется поиск правонарушителей, в столице объявлен план «Перехват». Уточняется, что злоумышленники уехали на автомобиле «Лада Приора».

Ранее сообщалось, что на улице Большая Черкизовская, дом 127, водитель автобуса совершил наезд на пешехода, погибла женщина.

БА

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