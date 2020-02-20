На востоке Москвы автобус насмерть сбил женщину

Представитель Госавтоинспекции сообщил, что в четверг, 20 февраля, в Москве на улице Большая Черкизовская, дом 127, около 17.00 водитель автобуса совершил наезд на пешехода. В результате аварии погибла женщина.
«Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте», - уточнили в ведомстве.
На территории работают сотрудники полиции. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось,что житель Красноярска сбил журналиста телеканала "Россия", когда тот пытался взять у него интервью.