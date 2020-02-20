Неудобный вопрос? В Красноярске помощник бывшего депутата пытался задавить корреспондента ВГТРК

Житель Красноярска сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью.
//Общество 13+
20 февраля 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Красноярска сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью.
В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций - участников махинаций по нацпроекту
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Елена Середа
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Мария Дегтерева
В Мосгордуме депутаты от фракции КПРФ внесли законопроект, предлагающий отменить повышение возраста выхода на пенсию. Документ предусматривает восстановление для граждан…
Непознанное
Издание The Trumpet опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".
В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР. Данную запись, доступную для просмотра на сайте YouTube, сделал житель Кировска.
В интернете появилось видео из района вспыхнувших в минувший вторник боев между военными Украины и ополченцами ЛНР.…
Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом…
Несмотря на постоянные обвинения в наивности со стороны своих западных…
В названии статьи – цитата из нового сборника рассказов Елены Долгопят…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
Эпидемия коронавируса многим потрепала нервы. Не стала исключением…
Спешите! Заказывайте новинки Apple Watch и получайте свой подарок
29 февраля 2020 г. закончится очередной, третий по счёту, этап…
Многим читателям – в том числе и тем, кто мало знаком с теоретической…
Право слово, не везет в последнее время партии Нила Ушакова. Скандал…
Впервые после 8-летнего перерыва гражданский самолёт совершил рейс из Дамаска в международный аэропорт освобождённого и безопасного ныне Алеппо…
Ресторан рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, Black Star Burger закрылся в центре Москвы. Рэпер открывал сеть ресторанов, предлагая…
Опубликовано приписываемое болгарской ясновидящей Ванге предсказание о том, что ждет Украину в текущем году. Соответствующая публикация появилась…
Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара…
Россия не причастна к совершенным в октябре 2019 года кибератакам на грузинские правительственные сайты, которые приписывают Москве. Об этом в четверг заявил журналистам…
В Следственном комитете РФ по республике Крым и Севастополю сообщили, что Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу двух подростков, которые обвиняются…
Британская актриса и романистка, известная по роли Молли Уизли в экранизации "Гарри Поттера", призналась, что больна раком. В эфире BBC она отметила, что болезнь…
Президент Россия Владимир Путин отреагировал на шутку, которая стала популярной в Интернете после отставки правительства. Во время интервью ТАСС журналист показал…
Общество
Елена Драпеко оценила шансы лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова стать депутатом. Она считает, что время уже упущено и сейчас избирателей не привлекают эпатажные…
Зрители федерального телеканала "Россия 24" накануне заметили странные сообщения в бегущей строке. Вместо новостей там мелькали строчки из песен. Снимки с экранов…
Стало известно, что за штурвалом совершившего жесткую посадку вертолета рядом с поселком Веслево в Ярославской области находился блогер и бизнесмен Андрей Шелестов. Его…
Секреты красоты
Прыщи – неприятное творение на нашем лице. Влияние гормонов, еды или плохое качество жизни вызывает появление сыпи по всей голове. «Я перепробовала десятки средств…
Здоровая жизнь
Кровь человека разделяется на 4 группы и 2 вида резус фактора. Самая распространенная группа №2, а резус положительный. Причем такую информацию открыли не так давно – 120…
Известный российский композитор и музыкант Юрий Антонов поделился с поклонниками, почему не стал отмечать своё 75-летие. По его словам, последние годы его мучают…
В Ярославской области вертолет совершил жесткую посадку, задев линию электропередачи. Об этом сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь Главного управления МЧС по…
Происшествия
Представитель Госавтоинспекции сообщил, что в четверг, 20 февраля, в Москве на улице Большая Черкизовская, дом 127, около 17.00 водитель автобуса совершил наезд…
Украина может превратиться в новую Ухань. Официальный Киев закрывает туберкулезные диспансеры. Из-за этого страну может проглотить страшнейшая эпидемия. Об этом сообщил…
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн, ну тот который якобы мужчина Светланы Лободы, приезжает в Россию не только чтобы увидеться с «любимой». Он с удовольствием снимается…
Новые правила, которые общество ждёт в целом с позитивным настроем, кое-кого могут и несколько разочаровать.
Общество
Житель Красноярска сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. Как сообщает СК, корреспондент хотел взять интервью…
Для многих стран, включая Россию, 2020 г. не будет рекордным с точки зрения экономических показателей. Но кризис, которым нас пугают, либо вовсе не наступит либо быстро…
Министр финансов Антон Силуанов считает, что налоговая нагрузка на труд в России «запредельная». По его словам, в ведомстве пришли к выводу, что необходимо найти способы…
С наступлением весны распространение вируса снизится. Ну и нельзя скидывать со счёта те беспрецедентные меры, которые принимают китайские власти.
Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская отреагировала шуточным стихотворением на информацию о том, что музыкант Сергей Шнуров…
Секреты красоты
Времена стирки руками давно прошли. Сейчас каждый первый пользуется стиральными машинами и не знает проблем. Даже бабули из захолустных деревень освоили стиральный…
Масштабная кибератака, осуществленная в октябре 2019 года, была спланирована Главным управлением Генштаба ВС РФ. Об этом заявил официальный представитель МИД Грузии…
Глава «Укрпошта» Игорь Смелянский назвал свою месячную зарплату. Она оказалась фантастической. Главный почтальон получает больше 800 тысяч гривен. Признание прозвучало…
Врач-инфекционист Георгий Сапронов заявил, что власти не допустят повторной вспышки коронавируса нового типа осенью 2020 года, уже приняты достаточные превентивные меры.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что бомбардировщики Су-24 воздушно-космических сил РФ нанесли удары по террористам в Идлибе.
В Иркутской области сотрудники полиции ищут мошенников, которые похитили деньги у нескольких автомобилистов, предложив им приобрести недорогое топливо.
В Приангарье 20 февраля 2020 года свой брак зарегистрируют 227 пар, передает служба ЗАГС Иркутской области.
Глава медгруппы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин сообщил тревожные новости. У выписанных пациентов с отрицательным тестом на COVID-19 анализ затем…
Электроэнергия – вопрос, который беспокоит зрелых граждан России.
Стало известно об инциденте, который произошел вечером 19 февраля в одном из детских садов Москвы. Отмечается, что воспитанник выпил неизвестные таблетки и был…
Статистика ДТП в России указывает на страшные цифры. В 2019 году случилось 168.000 аварий с пострадавшими. Каждый 9 участник дорожно-транспортного происшествия был не…
«Театр уехал, а актеры остались», популярное шоу Уральские Пельмени смешит нас более 10 лет. За это время в группе случались падения, взлеты, судебные конфликты, уходы…
В сирийском Идлибе некоторое время назад попытались сбить зенитной ракетой фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах…
Политолог, военный эксперт Иван Коновалов отреагировал на дорожный конфликт, который произошел в Сирии между российскими и американскими военными с участием бронемашин…
Сын известной актрисы Елены Яковлевой показал подписчикам бледное после сведения татуировок лицо. Фотографию с преображением Денис Шальных разместил на своей официальной…
Киевская политическая элита начала робко оправдываться за выходки, которыми опозорилась Украина в связи с эвакуацией своих граждан.
Начались матчи плэй-офф Лиги чемпионов. Свое впечатление о нынешнем турнире еженедельнику «Аргументы недели» высказал бывший нападающий сборных СССР и России Сергей…
Тенденция с невыдачей въездных виз в США российским дипломатам для работы в ООН вызывает обеспокоенность и мешает работе этой структуры. Об этом заявил пресс-секретарь…
Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук заявил, что Великобритания никогда не признает присоединение Крымского…
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал обновленный план по диагностике и лечению заболевания, вызванного новым коронавирусом. Кроме…
Общество
Валерий Фадеев предложил отказаться от потребительского общества и «максимизации наживы», а России и Европе нужно сформировать общий образ будущего.
Президент Украины решил насмешить мировое сообщество новой политической шуткой. Зеленский назначил представителем Украины на переговорах в Минске бывшего сотрудника…
Исследователи из университета Саскачевана в Канаде выявили ранее неизвестное действие, которое оказывает вишня на организм человека. Оказалось, ягода может помочь…
Астролог Марина Мещерская рассказала об опасностях, которые может принести зеркальная дата 20.02.2020. При этом она отметила, что в этот день не стоит ждать финансовых…
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности этой весной. Точную дату сегодня сообщило…
Право слово, не везет в последнее время партии Нила Ушакова. Скандал за скандалом. Партия «Согласие» погрязла в разборках, интригах, ругани. И вот новый факт: бывшего…
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в федеральный закон «О государственной охране». Необходимость изменений связана с тем, что закон о ФСО был принят…
Самый весёлый и жизнеутверждающий праздник - проводы Зимы, встреча Весны. Сжигание чучела Масленицы, яpмapки, народные забавы, гуляния, блины! Глаза разбегаются…
Стало известно об инциденте, который произошел в центре Санкт-Петербурга на площади Казанского собора минувшей ночью. Отмечается, что неизвестный водитель припарковался…
Непознанное
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, что некоторые распространенные привычки могут лишить человека удачи. Она перечислила 10 из них.