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Неудобный вопрос? В Красноярске помощник бывшего депутата пытался задавить корреспондента ВГТРК

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Неудобный вопрос? В Красноярске помощник бывшего депутата пытался задавить корреспондента ВГТРК
Фото: МВД по Красноярскому краю

Житель Красноярска сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью.

Как сообщает Следственный комитет, корреспондент хотел взять интервью у мужчины, но тот наехал на него автомобилем. Журналиста с серьезными травмами доставили в больницу. Представители правоохранительных органов расценили инцыедент как преступления, предусмотренного статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", и начали проверку.
 
Имя водителяследователи не называюи, но источник в правоохранительных органах Красноярского края рассказал РИА Новости, что это Алексей Талюк — помощник бывшего депутата краевого заксобрания Анатолия Быкова.

 

БИ

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