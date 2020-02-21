Злоупотребления с разрешением на въезд в Шенгенскую зону назвали визовым произволом

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21 февраля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что эстонские власти, прикрываясь соображениями «национальной безопасности», системно закрывают въезд в Шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым и журналистам, молодежным активистам.

Об этом Джабаров заявил на заседании общего комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках 19-й зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

Он напомнил, что в марте 2018 года было отказано в визе и введен запрет сроком на пять лет депутату Госдумы Константину Затулину, а в июле 2019 года в аэропорту Таллина были задержаны и затем выдворены в Россию журналисты телеканала «Звезда».

«Не вызывает сомнений, что эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в Шенгенскую зону в целях сведения счетов с теми российскими общественными деятелями, журналистами и молодежными активистами из патриотических организаций, взгляды и деятельность которых не совпадают с позицией официальных властей. Причем, устанавливаются максимальные сроки, применяемые, как правило, к злостным нарушителям», - подчеркнул сенатор.

Джабаров считает возможным квалифицировать такую практику как визовой произвол, противоречащий духу и смыслу Шенгенских соглашений.

«По сути, речь идет не только о недопустимом толковании Таллином административных полномочий, но и намеренном ограничении свободы передвижения по причине политических убеждений, что, на наш взгляд, не соответствует обязательствам Эстонии в сфере защиты прав человека», – заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что Эстония назвала Россию виновной в начале Второй мировой войны.