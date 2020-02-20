Эстония назвала Россию виновной в начале Второй мировой войны

//В мире 13+

20 февраля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Власти Эстонии приняли заявление «Об исторической памяти и фальсификации истории», согласно которому страна осуждает Россию за её позицию по Второй мировой войне.

«В заявлении говорится, что Эстония „осуждает попытки властей России переписать историю, отрицая роль СССР как одного из главных инициаторов Второй мировой войны“», - сообщают СМИ. При этом в тексте документа сказано, что Эстония поддерживает позицию Польши и тех стран, которые воспринимают Россию как виновника войны.

В посольстве РФ ответили, что подобное заявление является кощунственным, а обвинять в подобном гораздо легче, когда почти не осталось очевидцев тех событий.