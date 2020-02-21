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Московский суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины к шести годам колонии

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Московский суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины к шести годам колонии
молоток судьи, pixabay.com

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к террористическим актам на российской территории.

Судья Даниил Логачев подчеркнул, что суд выслушал мнения сторон и принял решение признать Анатолия Гриценко виновным по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ "Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации".

Подчеркивается, что бывшему украинскому министру обороны назначили заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима.

ЕТ

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