Московский суд заочно приговорил бывшего министра обороны Украины к шести годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за призывы к террористическим актам на российской территории.

Судья Даниил Логачев подчеркнул, что суд выслушал мнения сторон и принял решение признать Анатолия Гриценко виновным по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ "Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации".

Подчеркивается, что бывшему украинскому министру обороны назначили заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима.