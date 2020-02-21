Владельцев смартфонов Samsung насторожило загадочное уведомление

Владельцев смартфонов Samsung напугало загадочное уведомление, которое отправило им одно из системных приложений. Странное сообщение появилось на экранах гаджетов в минувший четверг, 20 февраля.

Уточняется, что приложение Find My Mobile, предназначенное для удаленного доступа к смартфону, отправило уведомление с одним символом – единицей. После нажатия на экран виджет закрывался без видимых изменений.