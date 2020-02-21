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Владельцев смартфонов Samsung насторожило загадочное уведомление

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Verge

Владельцев смартфонов Samsung насторожило загадочное уведомление
смартфон, pixabay.com
Владельцев смартфонов Samsung напугало загадочное уведомление, которое отправило им одно из системных приложений. Странное сообщение появилось на экранах гаджетов в минувший четверг, 20 февраля.
 
Уточняется, что приложение Find My Mobile, предназначенное для удаленного доступа к смартфону, отправило уведомление с одним символом – единицей. После нажатия на экран виджет закрывался без видимых изменений.
 
Один из американских пользователей написал на форуме Samsung о случившемся и высказал опасение, что его гаджет взломали. Представители компании успокоили всех владельцев смартфонов, получивших подобное сообщение, заявив, что они были отправлены по ошибке в ходе тестирования сервиса.
ЕТ

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