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В Госдуме оценили предложенную украинским депутатом схему проведения выборов в Крыму

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили предложенную украинским депутатом схему проведения выборов в Крыму
Верховная рада, Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек утром в пятницу, 21 февраля, оценил предложение депутата Верховной рады Украины Елены Мошенец провести "выборы" на границе с российским полуостровом.

Мошенец выдвинула идею проведения "местных выборов" в Крыму. Политик заявила, что наиболее приемлемым способом станет создание "специальных точек" для голосования на границе с полуостровом.

Бальбек убежден, что предложение украинского депутата о проведении выборов на границе с Крымом является лишь желанием "пробиться на медиаплощадки", а само голосование с треском провалить. Российский политик заявил, что Киев в настоящий момент разрабатывает стратегию по "ментальному возвращению жителей полуострова в поле Украины", однако, напомнил, что этот момент был упущен украинской стороной в 2014 году.

ЕТ

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