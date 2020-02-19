Украинский генерал Геннадий Москаль признал потерю Крыма

Москаля возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами, а также сотрудниками ОБСЕ. По мнению генерал-лейтенанта, это невозможно, как и проведение выборов в Крыму.

"А как провести выборы в Крыму ..., когда он давным-давно составная часть Российской Федерации?" – задался вопросом Геннадий Москаль.