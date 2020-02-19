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Украинский генерал Геннадий Москаль признал потерю Крыма

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Украинский генерал Геннадий Москаль признал потерю Крыма
Ласточкино гнездо, pixabay.com
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в среду, 19 февраля, признал потерю Крыма. Военнослужащий, согласно последней информации, назвал полуостров составной частью Российской Федерации.
 
Москаля возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы страны в Донбассе украинскими военными, ополченцами, а также сотрудниками ОБСЕ. По мнению генерал-лейтенанта, это невозможно, как и проведение выборов в Крыму.
 
"А как провести выборы в Крыму..., когда он давным-давно составная часть Российской Федерации?" – задался вопросом Геннадий Москаль.
ЕТ

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