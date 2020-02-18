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Медведчук призвал Киев возобновить поставку воды в Крым

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медведчук призвал Киев возобновить поставку воды в Крым
Фото: соцсети

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук призвал власти Украины возобновить поставку воды на Крымский полуостров ради собственной выгоды.

По словам Медведчука, отсутствие в Крыму воды с материковой части Украины может стать причиной обезвоживания Херсонской области, после чего те земли окажутся непригодными для сельскохозяйственного использования.

«Отсутствие поставок воды в Крым с материковой части Украины приведет к обезвоживанию Херсонской области и невозможности использовать эти территории в сельскохозяйственных целях. Именно поэтому Украине нужно обеспечить Крым водой, ради собственных экологических целей», - считает Медведчук.

АБ

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