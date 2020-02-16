Украинская община Крыма призвала Киев отказаться от полуострова

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16 февраля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в "нормандском формате" не поднимается вопрос Крыма, поэтому в случае создания новой площадки, к ней надо подключить Соединенные штаты. Гридчина прокомментировала стремления главы Незалежной.

По ее словам, "в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства": "Господин Зеленский, поймите раз и навсегда: здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году", - заявила глава общины.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева отметила, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликовала ролик, как Зеленский пародировал президента Украины: "Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила она.