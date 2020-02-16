Все новости >>

//Политика 13+

Украинская община Крыма призвала Киев отказаться от полуострова

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская община Крыма призвала Киев отказаться от полуострова
фото: pixabay.com

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в "нормандском формате" не поднимается вопрос Крыма, поэтому в случае создания новой площадки, к ней надо подключить Соединенные штаты. Гридчина прокомментировала стремления главы Незалежной.

По ее словам, "в дипломатии считается признаком дурного тона обсуждать граждан чужого государства": "Господин Зеленский, поймите раз и навсегда: здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году", - заявила глава общины.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева отметила, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликовала ролик, как Зеленский пародировал президента Украины: "Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила она.

АС

//картина дня

В мире

"Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила "украинский феномен" Зеленского Ольга Скабеева

Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Скабеева опубликована ролик, как Зеленский пародировал президента Украины.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского…

//новости ан

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме, провести всеукраинский референдум…

//новости ан

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском. Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из Липецкой области…

Ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии провели исследование и доказали, что благодаря дневному сну риск сердечных приступов у людей, которые несколько…

//новости ан

В Русской православной церкви раскртиковали женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака в ЗАГСе и без венчания. "Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка"…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…

//новости ан

Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…