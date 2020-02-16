"Первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем", - оценила "украинский феномен" Зеленского Ольга Скабеева

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16 февраля 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

В. Зеленский, фото: Pravda Komsomolskaya, globallookpress.com

Российская телеведущая Ольга Скабеева считает, что в президентстве Владимира Зеленского заметен "украинский феномен". Ольга Скабеева в телеграм-канале опубликована видеоролик, на котором комик Владимир Зеленский пародировал президента Украины, обещавшего вернуть Украине Крым.

"Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", — шутил тогда будучи комиком Владимир Зеленский.

"Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел", — прокомментировала "способность" Зеленского телеведущая.

Скабеева предположила, что в том выступлении у Зеленского получилось спародировать себя в будущем.