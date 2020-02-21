В честь Греты Тунберг назвали очень чувствительную улитку

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21 февраля 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Ученые открыли новый вид улиток, проживающих в Брунее. Назвать их было решено в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Улитки получили имя Craspedotropis gretathunbergae.

Отмечается, что новый вид улиток оказался чувствительным к предельным значениям температур, засухам, а также вырождению лесов. Исследователи переживают, что вид крайне сложно будет адаптироваться к изменению климата.

«Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь», - рассказал Джонатан Лим, который первым обнаружил новый вид.