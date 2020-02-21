СМИ: в Италии задержали россиянку, пытавшуюся похитить своего ребенка

СМИ утром в пятницу, 21 февраля, сообщили, что итальянская полиция задержала россиянку, которая якобы попыталась похитить своего восьмилетнего сына у его отца, живущего в провинции Флоренции.

В полицию обратился отец ребенка, который, возвращаясь домой с другом, заметил, что его экс-супруга и ее сообщник сидят у дома в кустах. Предполагаемые "похитители" скрылись с места случившегося до прибытия правоохранителей, однако мужчину и женщину удалось задержать на ферме неподалеку от места, где они поселились.