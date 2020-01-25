В Кемерово женщина украла ребенка из роддома после лжи о беременности своему супругу

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25 января 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В пресс-службе Центрального районного суда Кемерово сообщили, что 29 января пройдет суд над женщиной, которая похитила ребенка. Отмечается, что инцидент произошел 2 октября 2019 года.

По данным следствия, женщина зашла в родильное отделение одной из больниц областного центра и вынесла из палаты новорожденного младенца. Мать мальчика, обнаружив пропажу, позвонила своему супругу. В итоге мужчина заметил у больницы женщину, которая несет свёрток в руках. Мужчина поймал её и забрал малыша, однако она успела скрыться с места преступления. Позже полицейские задержали её на автовокзале.

Сама женщина объяснила, что взяла чужого младенца, т.к. соврала супругу о беременности. По её словам, возвращаясь домой, она позвонила мужу и сообщила о рождении сына.

«… обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 ч.2 п. "д" УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) назначено на 29 января 2020 года», - уточнили в суде, отметив, что срок содержания под стражей установлен до 15 июня 2020 года.