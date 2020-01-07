В Санкт-Петербурге во время новогодних праздников няня похитила маленькую девочку

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7 января 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: сайт МВД РФ

Стало известно об инциденте, который произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга несколько дней назад. Отмечается, что няня похитила пятилетнего ребенка и скрылась в неизвестном направлении.

Известны подробности похищения девочки со двора в новогоднюю ночь в Москве

Мать девочки рассказала, что женщина проживала в её квартире и помогала ей заботиться о дочери. По её словам, сейчас няня не выходит на связь. Сообщать в полицию о пропаже пострадавшая отказывается. Она отметила, что ребенка похитили 3 января, но она об этом узнала только вчера.

Уточняется, что во время праздников мать девочки выпивала спиртные напитки с гражданским супругом.

В полицию о пропаже ребенка сообщил неизвестный мужчина. Проводится проверка, выясняются обстоятельства.