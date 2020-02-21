Заключенные одной из тюрем Китая массово заразились коронавирусом

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21 февраля 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

тюрьма, pixabay.com

В средства массовой информации в пятницу, 21 февраля, поступили данные о том, что в одной из тюрем Китая было зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Об этом сообщили в местном правительстве.

Инцидент произошел в восточной провинции страны Шаньдун. Заболевание, согласно последним сообщениям, было выявлено у 200 заключенных тюрьмы, а также у семи работников охраны. Информации о состоянии заразившихся к настоящему моменту не поступало.

Количество жертв коронавируса нового типа в Китае достигло 2236 человек, зафиксировано 75465 случаев заражения.