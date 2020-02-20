Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности этой весной. Точную дату сегодня сообщило издание Daily Mail.
Принц Гарри и Меган Маркл вернутся из Канады в Великобританию 28 февраля. Они примут участие в нескольких мероприятиях, в том числе посетят службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня содружества.
До 31 марта - день, когда пара официально прекратит исполнение королевских обязанностей - супругам еще надлежит принять участие в определенных королевских мероприятиях в Великобритании как минимум шесть раз.
В частности, принц Гарри посетит Игры непокоренных, которые пройдут 28 февраля. 5 марта супруги посетят благотворительный фонд, а на следующий день герцог Сассекский встретится с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.
Как ранее сообщали АН, журналисты утверждают, что королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге использовать свое положение в качестве торговой марки и работать под брендом Sussex Royal.