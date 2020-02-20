Стало известно, когда принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи

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20 февраля 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности этой весной. Точную дату сегодня сообщило издание Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл вернутся из Канады в Великобританию 28 февраля. Они примут участие в нескольких мероприятиях, в том числе посетят службу в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня содружества.

До 31 марта - день, когда пара официально прекратит исполнение королевских обязанностей - супругам еще надлежит принять участие в определенных королевских мероприятиях в Великобритании как минимум шесть раз.

В частности, принц Гарри посетит Игры непокоренных, которые пройдут 28 февраля. 5 марта супруги посетят благотворительный фонд, а на следующий день герцог Сассекский встретится с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Как ранее сообщали АН, журналисты утверждают, что королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарри и его супруге использовать свое положение в качестве торговой марки и работать под брендом Sussex Royal.